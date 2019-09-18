ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalık" 6 kişinin ölümüne yol açtı,e lektronik sigaraya ilişkin tartışmalar alevlendi.

New York’ta, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışının yasaklanması için girişim başlatıldı.

Konu, İngiltere'nin de gündeminde.

Edinburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü görevlisi Prof. Dr. Linda Bauld elektronik sigaraya katılan uyuşturucunun ölümlere yol açtığını söylüyor.

"ABD'de potansiyel olarak elektronik sigara ile bağlantılı ölümler ve birkaç yüz solunum hastalığı vakası bildirilmesi endişe verici. Meslektaşlarımdan edindiğim bilgiye göre; bu vakaların neredeyse tamamı içinde uyuşturucu yağı olan elektronik sigara kullanan kişilerden oluşuyor."

Bauld, cihaz kullananların nikotin sıvılarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber, DHA

