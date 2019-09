ABD'de elektronik sigarayı yasaklamak ve gençlerin ilgisini azaltmak için atılan adımlar arttıkça, sektörün önde gelen şirketleri kesenin ağzını açarak lobi faaliyetlerini artırmaya başladı.

ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde tütün ilave edilebilen buhar teneffüs cihazlarının satışının yasaklanması kararının ardından Michigan'da elektronik sigaralardan nane ve mentol gibi aromaların kaldırılması için baskı arttı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Yetkilisi Dr. Norman Sharpless ile Oval Ofis'te bir araya gelen Donald Trump ise, ülkede elektronik sigara kaynaklı olduğu iddia edilen ölümlerin ardından yasaklar konusunda adım atılacağı mesajını verdi.

Trump yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın özellikle çocuklar için yeni bir problem olduğunu, yönetiminin elektronik sigarayı yasaklayacağını, 13 yaşındaki oğlu Barron da dahil olmak üzere masum çocukları korumak için güçlü yasalar koyacağını söyledi.

"6 kişinin hayatına mal olan gizemli hastalık"

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin (CDC), açıklamasına göre, 28 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi, tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığına yakalandı.

Daha sonra 33 eyalette daha görülen 450 benzeri vaka nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Gençleri hedef alan gerçek tehdit

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) istatistiklerine göre ülkede her gün 18 yaşın altındaki yaklaşık 2 bin 500 genç sigarayla tanışıyor ve bu yaş kategorisindeki binden fazla erkek çocuğu, ilk defa dumansız (ısıtmalı) tütün içmeyi deniyor.

2 milyondan fazla orta ve lise öğrencisinin elektronik sigara ve diğer elektronik nikotin ürünlerini kullandığı tahmin ediliyor.

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi verilerine göre, ABD'de nikotin ürünleri kullanan ergen sayısı geçen yıl yüzde 36 arttı.

Elektronik sigara cihazlarının yaygınlaşmasının bu artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise, "mevcut ve gerçek bir tehdit" olarak tanımladığı elektronik sigaraların, tütün sektörü tarafından "zarar azaltma" mesajı üzerine kurulu yeni bir pazar stratejisi olduğunu söylüyor.

Sektör büyümeye devam ediyor

Küresel elektronik sigara pazarının değeri, 2018'de 11 milyar dolar olarak açıklandı. Bir eyalet çapında ortalama vergi gelirinin ise 32 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Gençlerin elektronik sigaraya olan yönelişinde en büyük etkenlerden biri, aramolı sigaraların piyasaya sürülmesi olarak görülüyor.

Amerikan Kanser Derneği Eylem Ağına göre aromalar tütünün sert tadını alarak, elektronik sigaraları gençler için daha çekici hale getiriyor.

Elektronik sigara üreticileri ne diyor?

Elektronik sigara karşıtı kampanya yürütenler bu tür cihazların göründüğü kadar masum olmadığını ve gençleri sigaraya içmeye alıştırdığını savunurken, elektronik sigara üreticileri, "yasaklama kararının tüketicileri daha zararlı normal sigara tüketimine yönlendireceğini ve bu alanda karaborsa ortaya çıkaracağını" iddia ediyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Buhar Teknolojileri Birliği, bu yıl California'da alınan yasak kararına karşı lobi faaliyetleri için 78 bin dolar harcadı.

Dünyanın en büyük tütün üreticilerinden biri olan Altria 100 bin dolar, Vuse Alto e-sigaralarını satan Reynolds American ise 240 bin dolar harcadı.

ABD'deki elektronik sigaralarının yaklaşık dörtte üçünü kontrol eden Juul markasının yatırımcısı Altria ise yalnızca ilkbaharda, sosyal medya ve e-posta kampanyaları için 70 bin dolar verdi.

Kaynak: AP, NY Post, The Washington Times, US Food and Drug (FDA)