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Dünya
AA 06.02.2024 10:40

Husiler: ABD ile İngiltere Sada'ya hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin kuzeybatısındaki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husiler: ABD ile İngiltere Sada'ya hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Sada'nın doğusuna 3 hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in kuzeybatısında Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada, Husilerin "kalesi" olarak biliniyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

Füze yerine koşu bandı yerleştirilen İngiltere gemileri Yemen'deki hedefleri vuramıyor
Füze yerine koşu bandı yerleştirilen İngiltere gemileri Yemen'deki hedefleri vuramıyor

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Kızıldeniz'de gerilim yüksek
Kızıldeniz'de gerilim yüksek

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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