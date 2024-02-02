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Dünya
TRT Haber 02.02.2024 04:07

Kızıldeniz'de gerilim yüksek

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor. Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin Yemen'in kıyı kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Husiler, saldırıya karşılık Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

Kızıldeniz'de gerilim yüksek

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz hava kuvvetlerinin ülkeye bir kez daha saldırı düzenlediğini açıkladı. Hudeyde şehrinin kuzeyindeki Cubbane bölgesine çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Husiler ise Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir ticari gemiyi hedef aldı. Saldırının, ABD ve İngiltere'nin Yemen'i hedef almasına karşılık "uygun deniz füzeleriyle" gerçekleştirildiği bildirildi.

Husilerden, Kızıldeniz'de düzenledikleri saldırıların durdurulmasına yönelik çabalara ilişkin de bir iddia geldi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin ara buluculuk yapmak üzere Çin'e teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Gazze'deki İsrail katliamı devam ettiği sürece Kızıldeniz'deki saldırıları sürdüreceklerinin mesajını verdi.

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