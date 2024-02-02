Gazze'de ateşkes için çabalar sürüyor

İsrail yaklaşık 4 aydır Gazze'de katliam yapıyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için çabalar sürüyor. Muhtemel ateşkes ve esir takasına ilişkin Katar'dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris’te Katarlı, ABD'li, İsrailli ve Mısırlı yetkililer arasında yapılan görüşmelere işaret etti.

Görüşmelerde hazırlanan teklifin İsrail tarafından kabul edildiği, Hamas'ın da teklife olumlu yaklaştığı mesajını verdi. Açıklamada “Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu konuda iyi haberler paylaşabileceğimizi umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Paris'teki ateşkes görüşmelerine dair üst düzey bir Hamas yetkilisi İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşmuş, teklifin üç aşamadan oluştuğunu kaydetmişti.

Buna göre teklif kabul edilirse ateşkesin ilk aşamasında Gazze'deki esirler serbest bırakılacak. İkinci aşamada rehin tutulan askerler serbest bırakılırken, son aşamada da ölen İsraillilerin cansız bedenleri teslim edilecek.

Amerikan Wall Street Journal da teklifin ilk aşamada 6 haftalık ateşkesi ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiğini yazmıştı.