ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran’ın Irak’taki ABD askeri üslerine saldırı düzenlemesinden sonra, 2 önemli tanker şirketinin Hürmüz Boğazı’ndaki gemi hareketlerini askıya aldığını yazdı.

Suudi Arabistan devletine ait Bahri tanker şirketi bu iki firmadan biri.

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya yakın kaynaklar da gazeteye konuştu.

Kaynaklar, gemilerin rotasının Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyecek şekilde değiştirilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Suudi Arabistan'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Neden önemli?

Hürmüz Boğazı, İran’ın ABD’ye misilleme yapmak için seçebileceği bölgelerin başında geliyor.

Amerikan Enerji Bilgi İdaresine (EIA) göre, 2018’de söz konusu boğazdan günlük 21 milyon varil petrol geçirilmişti. Bu, dünyadaki akar petrol tüketiminin yüzde 21’ine tekabül ediyor.

Buna göre, Hürmüz Boğazı dünyanın bir numaralı petrol deniz yolu konumunda sayılıyor.

Suudi Arabistan, 10 milyon petrol varil ile petrol üretiminde dünya üçüncüsü. İhracatta ise 6,9 milyon petrol varille ilk sırada.

Hisselerinin yüzde 43’ü Suudi Arabistan devletine ait olan Bahri petrol taşımacılığı şirketi de dünyadaki en büyük petrol tankerleri şirketi sayılıyor. Şirketin filosunda 90 tanker var.

Petrol fiyatları yükseldi

İran-ABD arasındaki gerilimin tırmanmasından sonra petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmiş, petrol varil fiyatı 70 dolara dayanmıştı.

ABD Federal Havacılık Kurulu da Irak, İran, Körfez ve Umman Körfezi hava sahasındaki Amerikan sivil havacılık faaliyetlerini askıya almıştı.

2019'un nisan ayında ABD'nin terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.

İran devlet televizyonu saldırıyı, "Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için misilleme gerçekleşti" şeklinde vermişti.

Kaynak: The Wall Street Journal, TRT Arapça