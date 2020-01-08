ABD Federal Havacılık Kurulu körfezdeki faaliyetlerini askıya aldı08 Ocak 2020 Çarşamba 05:14 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 05:21
ABD Federal Havacılık Kurulu; Irak, İran, Körfez ve Umman Körfezi hava sahasındaki Amerikan sivil havacılık faaliyetlerini askıya aldı.
ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünün İran tarafından vurulmasının ardından bölgede tansiyon yükseliyor.
ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA), Irak, İran, Körfez ve Umman Körfezi hava sahasındaki Amerikan sivil havacılık faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
İran'dan ABD'ye misilleme
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.
İran devlet televizyonu saldırıyı, "Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için misilleme gerçekleşti" şeklinde verdi.
Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: TRT Haber