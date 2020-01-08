İran devlet televizyonu saldırıyı, "Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için misilleme gerçekleşti" şeklinde verdi.

"ABD'nin yeni bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda daha ezici yanıtlar verilecek" denildi.

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye, askerlerini bölgeden geri çekmesi çağrısı yaptı.

Saldırının ardından Pentagon, saldırının gerçekleştiği üslerde gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

"Bu üsler İran tehdidi nedeniyle alarmdaydı. Bölgedeki ABD personeli, ortakları ve müttefiklerini korumak için gerekli tedbirler alınacak" ifadeleri kullanıldı.

Saldırılar ardından ABD Başkanı Trump bilgilendirildi.

Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Toplantıya Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ile Savunma Bakanı Mark Esper katıldı.

Kaynak: TRT Haber