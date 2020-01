İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

Konuyla ilgili Demokratlardan ilk mesaj, ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'den geldi.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.