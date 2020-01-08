Nancy Pelosi: ABD ve dünya savaşı göze alamaz08 Ocak 2020 Çarşamba 04:46 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 05:14
ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, İran Devrim Muhafızlarının saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin ve dünyanın savaşı göze alamayacağını söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.
Konuyla ilgili Demokratlardan ilk mesaj, ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'den geldi.
Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020
Pelosi, "Irak'taki ABD birliklerini hedef alan bombalamaların ardından durum yakından takip ediliyor. ABD yönetiminin gereksiz provokasyonlarının son bulması ve İran'dan şiddeti durdurmasının talep edilmesi gerek. Amerika ve dünya savaşı göze alamaz" dedi.
Kaynak: TRT Haber