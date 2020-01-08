İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

New York Times gazetesi, saldırıda ABD'ye ait iki üssün 10'dan fazla füzeyle hedef alındığını ve füzelerin ateşlenmeye devam ettiğini duyurdu.

Washington Post, saldırının 12 füze ile gerçekleştiğini, iki üssün hedef alındığını söyleyerek, Pentagon'un açıklamalarını ön plana çıkardı.

Pentagon sözcüsünün ordunun son günlerde ABD personelini korumak için uygun önlemler aldığı ve üslere verilen zararı değerlendirdikleri açıklamasına yer verdi.

Fox News, saldırı haberinde bir hükümet kaynağından alınan raporlara yer verdi.

Raporda, üslere yapılan saldırının çok az etkisinin olduğu, ancak ölü olup olmadığına dair bir netlik oluşmadığı bilgisine yer verildi.

İki üst düzey Pentagon yetkilisi Fox News'e, emir verilirse gemilerin ateş etmeye hazır olacağını söyledi.

CNN'de ise İran'ın ABD'ye saldırı tehdidine yer verildi.

İran'ın Telegram üzerinden verdiği mesajda" Pentagon eğer karşılık verirse ABD içinde cevap veririz" dediği açıklandı.

Ayrıca Beyaz Saray'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber