Dünya
İran'ın hedef aldığı hava üssünde dikkat çeken detay08 Ocak 2020 Çarşamba 05:05 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 06:14
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Hedef alınan üssün Trump'ın 28 Aralık 2019'da ziyaret ettiği üs olması dikkat çekti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.
[Ayn el-Esed Hava Üssü]
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.
Trump, üsteki ABD askerleriyle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız" demişti.
Kaynak: TRT Haber