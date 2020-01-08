AFP'nin haberine göre NATO Genel Sekreteri, İran'ı ABD üslerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle kınadı.

NATO, Irak'taki bazı personellerin geçici olarak görevden alınacağını ve yerlerinin değiştirileceğini duyurmuştu.

Bir NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz" ifadesini kullanmış, güvenlik durumu düzeldiğinde NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu tekrar başlatmaya hazır olduğunu belirtmişti.

İran'dan ABD'ye misilleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA