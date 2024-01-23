Açık -2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
New York Post 23.01.2024 07:05

Horlayan komşusunu öldürdü

ABD'de komşusunun horlamasından rahatsız olan Christopher James Casey, şahsın burun ameliyatı masraflarını ödeme teklifinin kabul edilmemesi üzerine komşusu Robert Wallace’ı bıçaklayarak öldürdü.

Horlayan komşusunu öldürdü
[Fotograf: AA]

Pensilvanya eyaletinde 55 yaşındaki Christopher James Casey, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'i bıçaklayarak öldürdü.

İki komşu arasındaki yaralanmayla sonuçlanan tartışmanın ardından Casey tutuklandı.

Ameliyat masraflarını karşılamayı teklif etti

Mahkemede Casey, iki konutun duvarının ortak olduğunu ve Wallace'in yüksek sesle horladığını söyleyerek aralarında 18 aydır devam eden kişisel bir tartışmadan söz etti.

Olay gününde Casey, yaklaşık 20 dakika boyunca pencereden konuştuktan sonra Wallece'e horlamasına yardımcı olmak için burun ameliyatı masraflarını karşılamayı teklif ettiğini dile getirdi.

Wallece'in kendisine saldırdığını söyleyen Casey, kendisini savunduğunu belirtti.

Mahkeme belgelerinde, Casey'in askeri tarzda bir bıçakla Wallace'ı göğsünden birkaç kez bıçakladığı yer aldı.

Savcılar, Casey'nin üçüncü derece cinayet, kasten adam öldürme ve suç aletlerini bulundurmayla suçlandığını söyledi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Pakistan'da seçimlerde 17 bin 816 milletvekili adayı yarışacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:22
New York'ta elektrikli bisiklet ölümleri rekor seviyeye ulaştı
07:15
Şarj aletinde uyuşturucu bulundu
07:05
Pakistan'da seçimlerde 17 bin 816 milletvekili adayı yarışacak
07:02
Nijerya'da silahlı kişiler 29 kişiyi kaçırdı
06:56
Avustralya, altın vize uygulamasını kaldırdı
06:54
Japon Prenses Aiko, Kızılhaç'da çalışacak
Meteoroloji'den 10 ile kar uyarısı
Meteoroloji'den 10 ile kar uyarısı
FOTO FOKUS
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ