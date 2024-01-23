Pakistan'da seçimlerde 17 bin 816 milletvekili adayı yarışacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Seçim Komisyonu, Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinde yer almak için yarışacak milletvekili adaylarının son listesini paylaştı.

Buna göre 17 bin 816 milletvekili adayının 11 bin 785’i bağımsız, 6 bin 31’i ise siyasi parti çatısı altında yarışacak.

Ülkede 8 Şubat'ta düzenlenecek genel seçim ve eyalet seçimlerine 150 siyasi parti katılacak.

Kayıtlı 128 milyon 585 bin 760 seçmenin, 69,2 milyonu erkeklerden, 59,3 milyonu ise kadınlardan oluşuyor.

PML-N ve PPP favori olarak görülüyor

Yaklaşan genel seçimlerde eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP), iki güçlü parti olarak öne çıkıyor.

Eski Başbakan Şerif, 4’üncü defa başbakan olabilmek için seçimlerde ter dökecek.

Şerif'in en güçlü rakibi ise eski Dışişleri Bakanı 36 yaşındaki Zerdari olarak görülüyor.

PTI adaylarının "sembol" sorunu

Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) milletvekilleri, parti içi seçimlerin yapılmayarak seçim yasasının ihlal edilmesi dolayısıyla 8 Şubat seçimlerine PTI'nın "kriket sopası" sembolü olmadan bağımsız şekilde katılacak.

PTI’nın her milletvekili adayı farklı bir sembolle temsil edilecek. Okuma yazma oranının düşük olduğu kırsal bölgelerde seçmenler, oy vereceği adayı parti sembolü aracılığıyla tespit ediyor.

Bu sebeple PTI milletvekili adaylarının genel seçimlere "kriket sopası" sembolü olmadan katılmasının, partinin oy oranlarını etkileyeceği belirtiliyor.

Öte yandan Seçim Komisyonu tarafından milletvekili adayı olamayacağı açıklanan eski Başbakan Han seçimlere katılamayacak.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.