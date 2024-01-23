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Dünya
AA 23.01.2024 06:55

Avustralya, altın vize uygulamasını kaldırdı

Avustralya'da hükümet, yabancı yatırımcıların ülkede oturumuna olanak sağlayan "altın vize" programını sona erdirdi.

Avustralya, altın vize uygulamasını kaldırdı

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, programa ilişkin açıklamada bulundu.

O'Neil, "altın vize" uygulamasının Avustralya ekonomisinin ihtiyaçlarını yıllardır karşılamadığının "aşikar" olduğunu ifade etti.

"Altın vize" programının yerini daha kapsamlı işçi vizelerinin alacağı belirtiliyor.

Hükümet verilerine göre, 2012'den bu yana program kapsamında binlerce yatırımcıya "altın vize" verildi, başvuruların yaklaşık yüzde 85'i Çin'deki yatırımcılardan geldi.

"Altın vize" programı kapsamında, yabancı yatırımcılara yaklaşık 3,3 milyon dolarlık yatırım karşılığında Avustralya'da daimi ikamet statüsü veriliyordu.

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