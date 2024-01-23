İsrailli esir yakınlarına göre savaşarak Gazze'deki esirleri geri getirmek imkansız

İsrailli yetkililerin açıklamasına göre Gazze Şeridi’nde 136 İsrailli esir bulunuyor. Bunların yakınları ve toplumun önemli bir kısmı, hükümeti "esirleri umursamamakla ve onların kurtarılması için hiçbir şey yapmamakla" suçluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut koşullarda Hamas ile bir esir takasını reddettiği yönünde çıkan haberlerin ardından esir yakınlarının öfkesi daha da artmış durumda. Yakınları Hamas’ın elinde esir olan bir grup, İsrail Meclisini (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istedi.

Esir yakınları pazar günü akşam saatlerinde Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önüne çadır kurarak protesto düzenlemişti. Akşam saatlerinde aynı noktada toplanan esir yakınları ve onlara destek veren bir grup Netanyahu'ya esirleri kurtarmak için Hamas ile anlaşma çağrısında bulundu.

Almog Meir isimli 21 yaşındaki esirin amcası Aciram Meir, savaşın yeğenini geri getiremeyeceğini söyledi.

"Savaşarak değil anlaşmayla olacak"

Meir, "Onu geri getirebilmek için bir anlaşma yapılması gerek. Netanyahu için bir anlaşmaya varmak çok zor olacak. Bununla birlikte esirleri canlı bir şekilde getirmek istiyorsa maalesef bu savaşarak değil anlaşmayla olacak" dedi.

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmasının üzerinden yedi hafta geçtiğini hatırlatan Meir, Netanyahu hükümetini esirleri getirmek için yeterince çaba sarf etmemekle suçladı.

Esirler için zamanın daraldığını vurgulayan Meir, esirleri kurtarmanın tek yolunun Hamas ile anlaşma yapmak olduğunun altını çizdi.

Esir yakınlarına destek vermeye gelen 27 yaşındaki İsrailli Nava Rozolyo'ya göre ise Netanyahu her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmakta kararlı ve koalisyon ortakları istemediği için bir esir takasına yanaşmak istemiyor.

Rozolyo bu durumu Netanyahu'nun şahsi çıkarlarıyla İsrail'in ülke olarak çıkarlarının "çatışması" olarak tanımladı.

Gösteride konuşma yapan esir yakınlarından Zahor Avigdoi ise Netanyahu hükümetinin "rehine krizini" sona erdirmek için imkana sahip olduğunu ancak bunu yapabilmek için "cesarete" ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Avigdoi, "Burada olmamızın sebebi (hükümete) doğru yolu seçmesi için cesaret vermek. Halk ile hükümet arasındaki güven (Hamas'ın İsrail'e operasyon düzenlediği) 7 Ekim'de yıkıldı. Başbakanımızdan ve hükümetimizden onları (esirleri) şimdi eve getirerek bu güveni yeniden inşa etmesini güçlü bir şekilde talep ediyoruz" dedi.