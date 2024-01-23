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Dünya
AA 23.01.2024 06:53

Japon Prenses Aiko, Kızılhaç'da çalışacak

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun kızı Prenses Aiko'nun, üniversite sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacağı bildirildi.

Japon Prenses Aiko, Kızılhaç'da çalışacak
[Fotograf: Reuters]

İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaicho) açıklamasında, Japon Prenses Aiko'nun, üniversite mezuniyeti sonrası kariyerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Buna göre Prenses Aiko, annesi Masako'nun onursal başkanlığını yaptığı Japon Kızılhaç Topluluğunda nisandan itibaren sözleşmeli olarak işe başlayacak.

Aiko, açıklamasında, "her zaman çalışmaya ilgi duyduğu" topluluktaki görevine yönelik "Japon Kızılhaçının çalışmalarına katılmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

Japon Prenses, "Kararlıyım. Toplumun bir üyesi olduğumun bilinciyle çok çalışarak, insanlara ve topluma az da olsa faydalı olabilmeyi umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Mesai koşullarına yönelik detay verilmeyen Aiko'nun, Japon Kızılhaç Topluluğunun, başkentin Minato bölgesindeki merkezine gidip geleceği bildirildi.

Gakushuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Aiko, Japon Orta Çağ Klasik "Waka" şiirleri üzerine mezuniyet tezi yazmıştı.

Japon Kızılhaç Topluluğunun açıklamasında, Japon Prensesin mesaisinde "rahat çalışabilmesine yönelik kapsamlı hazırlıklar" yapılmasının planlandığı bildirildi.

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