Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki seçim sisteminde reform yapılması kararını dün kabul etti.

Çin’in son 2 yıl içinde attığı en önemli adım

Temmuz 2020’de bölgede yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu’na tepkili muhaliflerin seçimlerde öne çıkmasına karşı bir adım olarak değerlendirilen reform, Çin’in bölgede son 2 yılda attığı en önemli adım olarak görülüyor.

Çinli yetkililer, bu reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda “vatansever” Hong Kongluların iş başına gelmesini beklediklerini söyledi.

Seçim sistemindeki değişiklik uluslararası toplumda tepkilere yol açtı.

ABD: Demokratik sürece bir saldırı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, değişiklikleri demokratik sürece bir saldırı olarak niteledi.

Hong Kong konusunun önümüzdeki hafta Alaska’da iki ülke diplomatlarını bir araya getirecek toplantıda gündeme geleceği de açıklandı.

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Bürosu Başkanı Şia Baolong ise ABD başkanlık seçimlerinde yaşanan kaosu hatırlatarak, “6 Ocak'taki ABD Kongre Binası baskınının ardından Hong Kong'daki seçim sistemindeki değişiklikleri eleştirecek motivasyonu nasıl bulduğu” eleştirisini yöneltti.

AB: İlave adımlar atılacak

Avrupa Birliği (AB), Hong Kong halkının temsil hakkını erozyona uğratacağını söyledikleri değişikliğe karşı ek adımlar atmayı değerlendiriyor.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Çin ile ilişkilerin parçası olarak Hong Kong'a daha fazla dikkat göstereceğini açıkladı.

Borrell, Hong Kong'daki temel özgürlükler, demokratik ilkeler ve siyasi çoğulculuğun artan bir baskı altında olmasından üzüntü duyduğunu ve son kararın "bir ülke iki sistem" ilkesinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere: Pekin, demokratik tartışma ortamının altını oyuyor

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni sistemle Pekin'in Hong Kong'daki demokratik tartışma ortamının altını oyduğunu savundu.

Pekin: Sistem değişikliği iç mesele

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Bürosu Başkanı Şia Baolong, Hong Kong'un Çin'in iç meselesi olduğunu ve hiçbir yabancı ülkenin müdahale etme hakkına sahip olmadığını söyledi.

Seçim sistemindeki değişikliklerin ardından Hong Kong sakinlerinin barış içinde yaşayabileceklerini ve çalışabileceklerini vurgulayan Şia, “Muhalefetin de vatanseverler isimleri var ve onlar hala seçime aday olabilir ve seçilebilir" dedi.