Ermenistan, 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda büyük kayıp verdi. Birçok Ermenistan askerinin cenazesi, kimlik tespiti yapılamadığı için morglarda bekletiliyor. Bu duruma tepki gösteren aileler, Savunma Bakanlığı önünde protestolar düzenliyor.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Anavesyan, DNA analizlerinin çok vakit aldığını söyleyerek, 2 bin 200'den fazla askerin kimliğinin tespit edildiğini, henüz kimlik tespiti yapılamayan 210 kişinin bulunduğunu açıkladı.

"Erivan'daki siyasi gerginlik nedeniyle bizimle ilgilenen yok"

Ermenistan ordusunda asker sıkıntısı yaşandığı da belirtiliyor.

Sınırlardaki erkek askerler, savaş sırasında Karabağ'a kaydırıldı. Boşalan yerlere de kadın askerler yerleştirildi. Onlar da şimdi evlerine dönmek istiyor.

Bir Ermeni askeri, "Niye burada olduğumu anlamıyorum. Bütün işimi gücümü bırakıp geldim. Tabii ki burada olmak kolay değil. Çünkü savaşı kaybettik. 14 Ekim'den beri buradayım. Erivan'daki siyasi gerginlik nedeniyle bizimle ilgilenen de yok" dedi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 300'den fazla yerleşim yerini kurtarması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştı.