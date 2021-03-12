Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu tatbikat düzenleyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılacağı tatbikat düzenleyecek. Tatbikat 18 Mart'a kadar devam edecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 15 Mart'ta tatbikat düzenleneceğini açıkladı. Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 10 bin asker görev yapacak.
Tatbikat 18 Mart'a kadar sürecek
Tatbikatta ayrıca 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alacak.
Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verileceği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.
Etiketler: Azerbaycan
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