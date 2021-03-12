Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 15 Mart'ta tatbikat düzenleneceğini açıkladı. Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 10 bin asker görev yapacak.

Tatbikat 18 Mart'a kadar sürecek

Tatbikatta ayrıca 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verileceği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.