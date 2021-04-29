Hollanda polisince yapılan açıklamada, 23 Ocak-30 Mart döneminde 21.00-04.30 saatlerinde, 31 Mart-28 Nisan döneminde 22.00-04.30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında toplam 95 bin ceza tutanağı yazıldığı ifade edildi.

1500 protesto yapıldı

Hollanda polisinin bu yılın ilk 3 ayında 212 bin saat fazla mesai yaptığı aktarılan açıklamada, bunun geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 65 daha fazla olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk 4 ayında 1500 protesto gösterisi yapıldığı ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre iki katı, 2019'un ilk 4 ayına göre ise yüzde 20 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bir cezanın bedeli 95 euro

Özellikle protesto gösterilerinin polisin daha fazla mesai yapmasına neden olduğu vurgulandı.

Bir ceza bedelinin 95 euro olduğu ve bu kapsamda son 3 ayda kesilen para cezasının da 9 milyon 25 bin euroya tekabül ettiği kaydedildi.