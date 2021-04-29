Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Matbaanın mürekkebi aktı, Belçika'da dere laciverte döndü
Belçika'da bir dere lacivert aktı. Suyun renginin değişmesi üzerine yapılan incelemede, bölgedeki matbaada kullanılan 400 litre mürekkebin yanlışlıkla dereye karıştığı tespit edildi.
Belçika'nın Mons kentindeki Ghlin Deresi'nde suyun rengi laciverte döndü. Görenler polise ihbarda bulundu. Dereden alınan su laboratuvarda incelendi ve suya mürekkep karıştığı anlaşıldı.
400 litlelik mürekkep
Dere yakınlarındaki bir matbaada kullanılan 400 litrelik mürekkebin, kabının delinmesi sonucu yanlışlıkla dereye aktığı tespit edildi.
Matbaa yetkilileri derenin temizlik çalışmasını üstleneceğini duyurdu.
Etiketler: Belçika
Son Haberler
- 17:05
- 17:00
- 16:52
- 16:39
- 16:38
Sıradaki Haber
Haiti’de otobüs ile minibüs çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz