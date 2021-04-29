Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, söz konusu aşının onay için Avrupa İlaç Ajansı'na sunum hazırlığının son aşamalarında olduğunu söyledi.

Şahin, deneme verilerinin değerlendirilmesinin ortalama 4 ila 6 hafta sürdüğünü ifade etti.

Uğur Şahin, "Çocukların normal okul hayatlarına dönmeleri ile aile ve arkadaşlarıyla buluşmalarına yardım etmek çok önemli" diye konuştu.

Daha küçük yaştakilerin sonuçları daha sonra

5 ila 12 yaşındakiler için ilk sonuçların temmuzda alınacağını söyleyen Şahin, daha küçükler içinse eylül tarihini verdi.

BioNTech ve Pfizer, bu ayın başlarında, aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil durum kullanımı başvurusunda bulunmuştu.

Çocukların aşılanması, sürü bağışıklığının sağlanması ve salgının sona ermesi noktasında önemli bir adım olarak görülüyor.