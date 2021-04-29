Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 379 bin 257 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 376 bin 524'e yükselirken, ölenlerin sayısı 204 bin 832'ye ulaştı.

14 eyalette günlük vaka sayısı 10 bini aştı

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda.

Maharaştra'da 63 bin 309, Karnataka'da 39 bin 47, Kerala'da 35 bin 13, Uttar Pradeş'te 29 bin 751, Delhi'de 25 bin 986, Batı Bengal 'de17 bin 207, Tamil Nadu'da 16 bin 665, Racastan'da 16 bin 613, Çattisgarh'ta 15 bin 563, Andra Pradeş'te 14 bin 669, Gucarat'ta 14 bin 120, Bihar'da 13 bin 374, Madhya Pradeş'te 12 bin 758 ve Haryana'da 12 bin 444 vaka olduğu belirtildi.

ABD'den vatandaşlarına Hindistan’dan ayrılma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, en yüksek seviye olan 4. Düzey Seyahat Tavsiyesi ile salgın nedeniyle vatandaşlarına Hindistan'dan bir an önce ayrılmaları ve bu ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısı yaptı.

Bakanlık paylaşımında, Hindistan'daki COVID-19 hastalarının ilaca erişiminin ciddi şekilde kısıtlı olduğu vurgulandı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği de Hindistan'da hastanelerin yatak ve oksijen tedarikinde sorunlar yaşadığını, ABD vatandaşlarının yatak sıkıntısı nedeniyle hastanelere kabul edilmediğini ve bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı uygulandığını açıkladı.

Salgının ortasında yerel meclis seçimleri

Bu arada Hindistan'ın 90 milyon nüfuslu Batı Bengal eyaletinde vatandaşlar, yerel meclis seçimi için COVID-19 salgını önlemleri çerçevesinde sandığa gitti.

Seçimde siyasi partiler 294 sandalyeli yerel mecliste çoğunluğu elde etmek için yarışıyor.

Eyalette 2016'daki seçimde "All India Trinamool Congress", 211 sandalyeyi alarak yerel mecliste çoğunluğu sağlamıştı.

Çok daha büyük bir dalga

İlk COVID-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde giderek artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Son bir haftadır vaka sayısı 300 binin üzerinde

Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin ve 21 Nisan'da 300 bini üzerine çıktı.

Günlük vaka sayısı bir haftadır 300 binin üzerinde seyrediyor.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.

COVID-19 verilerini derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada vaka sayısında 2'nci, ölü sayısında 4'üncü sırada bulunuyor.

Solunum cihazına bağlı hastalar için oksijen temin edilmesinde sıkıntılar yaşanırken, krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle cesetler kentlerdeki geçici mekanlarda yakılıyor.

Uygulanan aşı sayısı 150 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 150 milyon 20 bin 648 doza ulaştığını duyurdu.

Aşılamanın virüsün yayılmasını durdurmada daha etkili olabilmesi için şu ana kadar aşılama kapsamına alınmayan 18-45 yaşlarındaki nüfusun 1 Mayıs'tan itibaren aşılanmasına başlanması planlanıyor.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Hindistan'da, COVID-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.