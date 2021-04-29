Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haiti’de otobüs ile minibüs çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı
Haiti’de bir otobüs ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in kuzeybatısında yer alan sahil kasabası Arcahiae’de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kaza meydana geldi.
Yetkililer, Port-au-Prince'den Saint-Marc'a giden bir minibüsün, önündeki aracı sollarken karşı yönden gelen otobüsle çarpıştığını söyledi.
Kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
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