Fransa'da ırkçı saldırının hedefinde bu kez Fas asıllı bir aile vardı. Dole kentinde yaşayan Adil Sefrioui ve ailesinin 12 Nisan'da uğradığı hakaret ve şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

Fas asıllı aile evlerinin mutfağından, yaşlı bir adamın, evin fotoğraflarını çektiğini fark etti.

Aracıyla ezmeye kalktı

72 yaşındaki adam, kendisiyle tartışan Adil Sefrioui'yi "Bugün kaportanın altına gireceksin" diyerek tehdit etti.

Oradan uzaklaşırken de aracını Fas asıllı adamın üzerine sürdü. Sefrioui ezilmekten son anda kurtuldu.

Birkaç saniye sonra yaşlı adam geri döndü, aracıyla bu kez evin bahçesine daldı. Sefrioui'nin burnu ve parmağı kırıldı.

Eşi de bu sırada olanları cep telefonuyla kaydetti, polis çağırdı.

Saldırgan, iki gün polis gözetiminde tutulduktan sonra savcılığa sevk edildi. Sefrioui'ye ise 30 gün iş göremez raporu verildi.

"Ben ırkçı değilim ama artık Araplardan bıktık"

Marsilya'da ise, ırkçı sözler sarf eden yat kulübü başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Pointe-Rouge Yatçılık Kulübü Başkanı Christian Tommasini bir basın toplantısı sırasında "Ben ırkçı değilim ama artık Araplardan bıktık" dedi.

Arap kökenlileri hedef alan ırkçı ifadeler kullanan Tommasini hakkında Marsilya savcılığı "halkı nefrete ve şiddete kışkırtma" gerekçesiyle soruşturma başlattı.