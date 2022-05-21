Hollanda hükümeti artan kira fiyatlarına karşı harekete geçti. Kira sınırlaması getirilmesi planlanıyor.



Önümüzdeki aylarda meclise sunulması beklenen düzenlemeyle, evler artık belirlenen değerin üzerinde kiraya verilemeyecek.



Bu düzenlemeyle, ev sahiplerinin fahiş fiyatlarla konut piyasasına olumsuz etkisinin önlenmesi amaçlanıyor.



Puanlama sistemi getirilecek, kira en fazla bin 250 euro olacak



Düzenleme kapsamında puanlama sistemi getirilecek. Evin büyüklüğü ve oda sayısı gibi özellikler puanlamayı etkileyecek. Evin aldığı puana göre, kira bedeli en fazla bin 250 euro olarak belirlenebilecek.



Düzenleme kapsamında, düşük ve orta gelirli kişilere de, belediyeler tarafından sosyal konut tahsis edilecek.



Kira yardımı almaları kolaylaştırılacak.



Gençler için de konut yardımı alma yaşı 23'ten 21'e indirilecek.