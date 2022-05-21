Australian Broadcasting Corporation, 7 News ve Sky News Australia'nın aralarında olduğu üç yayın organı oy sayımı devam ederken seçime ilişkin öngörüde bulundu.

İşçi Partisinin 76 sandalyeli çoğunluğu kazanması öngörülmese de yayın organları, Scott Morrison'ın Liberal-Ulusal Koalisyonu'nun çoğunluk veya azınlık hükümeti kurabileceğine inanmıyor.

Söz konusu yayın organları, ülkenin gelecek başbakanının İşçi Partisi lideri Albanese olacağını öngörüyor.