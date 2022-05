Teröristlerin lojistik merkezleri... Sözde sivil toplum kuruluşları üzerinden yürütülen illegal faaliyetler… Türkiye’ye karşı terör örgütleri safında yer alan ülkeler…



İsveç ve Finlandiya…



Baltıklarda jeopolitik denge bozuldu

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş Baltıklarda da jeopolitik dengeyi bozdu. İsveç tarafsızlık politikasını rafa kaldırdı.



NATO’ya başvuracağını açıkladı ancak Türkiye’nin tavrı ilk günden netti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyu şu sözlerle anlatmıştı:

"Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır. Dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'evet' diyemeyiz"



İsveç’teki terör grupları Türkiye’nin çekincelerini ilk günden haklı çıkardı.



PKK eylemlerine önceden olduğu gibi o gün de İsveç’te engel olunmadı.

Kungsgraten Caddesi Stockholm’ün en eski ve işlek caddelerinden biri olarak dikkat çekiyor ancak yakın zamanda büyük bir provokasyona sahne oldu. İsveç ve Finlandiya her iki ülke NATO’ya başvuracağını açıklamasının ardından Türkiye terör örgütleri açısından çekingenlerini dile getirdi. Ve ardından o terör grupları bu caddede PKK paçavralarını sergiledi.

Terör örgütleri destek görüyor

Terör örgütleri İsveç ve Finlandiya adeta cirit atıyor. Sivil toplum dernekleri kuruyor. Finans kaynaklarını çoğaltıyor. Toplanan paralar PKK’nın Avrupa’daki kasalarına gidiyor. Medya yapılanmaları ile örgüt sempatisi arttırılmaya çalışılıyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, bu terör örgütlerinin sürekli sokaklarda miting yaptığını aktardı. Türkiye aleyhine mitingler yapıldığını söyleyen Eken, “Bu terör örgütleri zaten her hafta sonu her zaman bayraklarıyla beraber sokaklardalar. Sayın cumhurbaşkanımızın Türkiye aleyhinde sürekli mitingler yapıyorlar” dedi



Gösteriler polis korumasında gerçekleşiyor. Müdahale de edilmiyor. İsveç ve Finlandiya teröristlere her türlü desteği sağlıyor.



1984 yılında terör örgütü olarak nitelendirilmişti

Eli kanlı terör örgütü PKK İsveç’te 1984 yılında terör örgütü olarak nitelendirildi. Hatta örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın ülkeye girişi de yasaklandı. Ancak ilerleyen yıllar içerisinde özellikle sivil toplum kuruluşları adı altında örgüte yardım ve yataklık sürekli arttı. Suriye’deki iç karışıklık sonrası ise PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’ye destek arttı. 310 sandalyeli parlamento binasında YPG’li teröristler ağırlandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, teröristler ile fotoğrafları sosyal medya hesaplarında bulunuyor.

Appreciate sincere discussion with SDC’s Ilham Ahmad on the situation in northeastern Syria. Sweden remains active partner. pic.twitter.com/MtKt6Eq9eD — Ann Linde (@AnnLinde) December 10, 2021

Teröre silah desteği

İsveç hükümeti YPG ve PKK’ya silah desteği de sağlıyor.



Mehmetçiğin çarpıştığı cephelerde İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzelerinin kullanıldığı tespit edildi. Birçoğu da ele geçirildi.



İsveç’e Türkiye’den giden çoğu kimse terör örgütleri hakkında konuşmak istemiyor. Konuştuklarında zarar göreceklerinden çekiniyorlar.



Süryani gazeteci Dikran Ego İsveç’in terör örgütlerine desteğini şu sözlerle açıklıyor:

“Çok iyi bir propaganda mekanizması oldukları kesin ve önlerinin de bazı çevreler tarafından da açıldığı da kesin. Bir pazarlık var ve bu pazarlıkta gizli saklı değildi. Palme Center adında sosyal demokratlara yani hükümete bağlı olan bir kurum üzerinden YPG’ye 300 milyon dolarlık bir yardım yapıldı. Bu açık.”

33 teröristin iadesi istenmişti

İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya. Türkiye NATO’ya üye olmak isteyen bu iki ülkeden 33 teröristin iadesini istedi. FETÖ ve PKK üyesi teröristlerin hiçbiri şu ana kadar teslim edilmedi. İade taleplerinin 19’una olumsuz yanıt verildi. 5’i için ise süreç yanıtsız bırakıldı. Halen 9 teröristin iade talebi ile alakalı süreç ise devam ediyor.

9 iade dosyasının 2’si Finlandiya'da, 7’si ise İsveç'te bulunuyor.

"Teröre destek vermeyenlerin arabası yakılıyor, tehdit ediliyor"

Terör örgütleri İsveç’e Türkiye’den gidenler üzerine hegemonya kurmak istiyor. Şiddete de başvurmaktan da çekinmiyorlar.

Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, terör örgütüne destek vermeyen kişilerin arabalarının yakılması, telefonla taciz mesajlarının atılması, sosyal medayadan tacizlere maruz kalındığını hatta ailelere kadar ilerlendiğini anlattı. Kendisinin de Kürt olduğuna değinen Eken, “Bunları tasvip etmiyorum. Yani PKK demek Kürt demek değildir. Onlar ayrı bir grup çünkü bir terör örgütüdür” dedi

"PKK'nın içinde silahlı eylemde bulunmuş olan milletvekilleri var"

Terör örgütleri farklı isimlerle masum görünme gayreti içinde…

Yalnızca 2 İskandinav ülkesi değil Avrupa’daki çoğu ülkede benzer eylemleri mevcut. Ancak ülkelerin terör gruplarına açtıkları alan masumların canını alıyor.

Assyrıa Tv Editörü Dikran Ego, İsveç’in PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüğünü aynı zamanda teröristlerin yerleşmesine, eylem çalışmaları yürütmesine bir şey yapılmadığını aktardı. Ego, PKK’nın çeşitli kolları ile silahlı eylemde bulunmuş milletvekillerinin geçmişte de şu anda da olduğunu söyledi.

İsveç'te terör örgütü PKK 1980'li yıllarda da vardı. Ülkede işlenen seri cinayetler üzerine PKK terör örgütü olarak tanımlandı. O yıllarda İsveç Başbakanı Olof Palme de suikaste uğradı.

Kendi başbakanlarının katillerine destek

Tarihler 28 Şubat 1986’yı gösteriyordu. Dönemin İsveç başbakanı Olof Palme metroya doğru yürüyordu ancak metroya yaklaşamadan bulunduğumuz noktada silahlı saldırıya uğradı. Yanında eşi ve çocuğu bulunuyordu aldığı iki kurşun yarası ile hayatını kaybetti. Ve olayın üzerinden 36 yıl geçti, polislere 8 binin üzerinde ihbar yağdı. Ancak failleri hala netleştirilmedi.

Çünkü 2020’de tartışmalı şekilde kapatılan dosya kuşkuları gidermedi. Olayın en büyük faillerden biri de PKK’lı teröristti.



Şimdi Stokholm yönetiminin, kendi başbakanlarının katili olduğu iddia edilen PKK/YPG'ye destek vermesi tepkilere yol açıyor.

Terör destekçisi ilki ülke

Teröre destek veren iki ülke Finlandiya ve İsveç….



30 üyeli Kuzey Atlantik Paktı’na üye olabilmek için tüm üyelerinin onayını almak zorunda.



İlk günden itibaren Türkiye’nin tavrı net.



İskandinav ülkelerin bundan sonra atacakları tavır merak ediliyor.

