Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2024 21:24

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı "Eurovision"u yayınlamama çağrısı

Hollanda'da bir grup, İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı nedeniyle kamu yayın kuruluşu AVRO-TROS'a yarışmayı yayınlamaması çağrısı yaptı.

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı "Eurovision"u yayınlamama çağrısı
[Fotograf: AA]

Hilversum kentindeki AVRO-TROS binası önünde toplanan bir grup gösterici, Eurovision Şarkı Yarışması'nı protesto etti.

Göstericiler, AVRO-TROS'a İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığı sürece yarışmayı yayınlamaması çağrısında bulundu.

AVRO-TROS'u yarışmadan çekilmeye çağıran göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ile "Eurovision'u boykot et" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), iki yıl önce yapılan yarışmada Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptığı gibi, İsrail'i de yarışmadan men etmesini istedi.

AVRO-TROS'un yarışmayı yayınlaması halinde, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olacağını belirten göstericiler, Eurovision, AVRO-TROS ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı "Eurovision"u yayınlamama çağrısı

"İsrail'in acilen Eurovision'dan çıkarılması gerekiyor"

Grubun basın sözcüsü, soyadını vermek istemeyen Cian, İsrail'in Eurovision'a katılması nedeni ile AVRO-TROS önünde gösteri yaptıklarını belirtti.

Cian, "Bunun skandal olduğunu düşünüyoruz çünkü İsrail şu anda Gazze'de soykırım yapıyor. Onun için İsrail'in acilen Eurovision'dan çıkarılması gerekiyor" dedi.

AVRO-TROS’un en azından İsrail’in sahneye çıktığı zaman yayına ara vermesi gerektiğini kaydeden Cian, "En güzeli Eurovision'u hiç yayınlanmaması." ifadesini kullandı.

Rusya ve Belarus'un da Rusya-Ukrayna savaşından dolayı iki yıl önce Eurovision'a çıkarılmadığına dikkati çeken Cian, aynı şekilde İsrail'e de izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

ETİKETLER
Hollanda İsrail
Sıradaki Haber
Almanya’da 37 dernek, hükümetin İsrail’e silah ihracatını durdurmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
Enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan teklif yasalaştı
21:55
Biden: Kampüs olayları ABD'nin İsrail politikasını etkilemiyor
21:54
S&P, Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor
21:41
Bayraktar TB3, yerli motor ile rekor irtifaya çıktı
21:46
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor
21:14
Ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil kahvehaneye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
FOTO FOKUS
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ