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Dünya
AA 02.05.2024 20:43

Almanya’da 37 dernek, hükümetin İsrail’e silah ihracatını durdurmasını istedi

Almanya’da insan hakları, kalkınma, barış ve insani yardım alanında faaliyetler yürüten 37 dernek, hükümetten İsrail’e yönelik silah ihracatının durdurulmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti.

Almanya’da 37 dernek, hükümetin İsrail’e silah ihracatını durdurmasını istedi

Dernekler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Adalet Bakanı Marco Buschmann, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze’ye ortak açık mektup gönderdi.

Mektupta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Birleşmiş Milletlerde (BM) alınan kararlara ve BM yetkilileri ile uzmanlarının sözlerine atıfta bulunarak Filistin’deki insani durum aktarıldı.

Alman hükümetinin, uluslararası hukuk ve UAD kararları çerçevesinde tüm imkanlarını kullanarak İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısı yapılan mektupta, Almanya'nın İsrail’e silah ihracatını durdurması istendi.

Mektupta, Alman hükümetinden, Gazze ve Batı Şeria'da insan hakları ihlallerinde kullanılma riski bulunan hiçbir savaş silahı veya diğer silahları İsrail'e ihraç etmemesi talep edildi.

Alman hükümeti üyelerine, acil ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasını içeren BM Güvenlik Konseyinin kararlarının uygulanması için çaba sarf etmeleri çağrısında bulunulan mektupta, "Çatışmalara katılan tüm tarafların Gazze’de uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelerini sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapın." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'deki sivil halka yönelik önemli ölçüde insani yardım sağlayan kara yolunun ablukasına son vermesini sağlamak için çaba sarf edilmesi gerektiği de belirtildi.

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