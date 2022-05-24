Rapora göre ülkede "ayrımcılık" şikayetlerindeki artış, üçüncü yılda da devam etti.

2021'de belediyelere ve bağlı kuruluşlara gelen ayrımcılık şikayetleri 6 bin 922 ile bir önceki yıldan yüzde 25 fazla oldu.

Ayrımcılığın kamu görevlilerin tarafından yapıldığı vaka sayıları ise 2021'de 321 ile önceki yılın 2 katından fazla oldu.

Hollanda polisine gelen başvuru sayısı 2021'de 6 bin 580'e çıktı. Bu rakam, bir önceki yılınkinden yüzde 7 daha fazla.

Din temelli ayrımcılık en çok Müslümanlara yapıldı

Ayrımcılık Şikayet Hizmetleri'nin (ADV) sunduğu rakamlara göre, 2021'de 253 din temelli ayrımcılık olayı şikayete konu edildi; bunların yüzde 63'ünde Müslümanlar hedef alındı.

Hollanda’da her yıl düzenli olarak yayınlanan ayrımcılık raporu, Polis Teşkilatı, Ayrımcılık Şikayet Hizmetleri, İnternet Ayrımcılığı Şikayet Bürosu, İnsan Hakları Komisyonu ve Kamu Denetçisi’nden elde edilen istatistiki bilgilerle hazırlanıyor.