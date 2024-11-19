Hizbullah, Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara İHA'larla saldırdığını duyurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki hassas askeri noktaların İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan askeri noktaların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, dün akşam Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle biri ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Tel Aviv'in Ramat Gan bölgesinde bir ticari kompleksin yakınına roket düştüğü, ardından bölgede yangın çıktığı belirtilmişti.

Ben Gurion Havalimanı'nda da çalışmaların aksadığı, sirenler çalarken iniş ve kalkışların durduğu, inmek üzere olan uçakların ise geri dönmek veya havada beklemek zorunda kaldığı aktarılmıştı.