Puslu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 09:58

Brent petrolün varil fiyatı 73,20 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,20​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,20 dolar

Dün 73,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,15 artarak 73,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,24 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, küresel petrol arzında yaşanan aksamalar etkili oluyor.

Norveçli Equinor şirketinin, elektrik kesintisi nedeniyle Johan Sverdrup petrol sahasındaki üretimi durdurduğunu açıklamasının ardından dün petrol fiyatları varil başına 2 doların üzerinde yükseldi. Söz konusu sahada günlük 755 bin varillik üretim durduruldu.

Equinor'dan yapılan bilgilendirmede, üretimin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğü ama ne zaman devreye alınacağının belli olmadığı kaydedildi. Batı Avrupa'nın en büyük petrol sahası olan Johan Sverdrup'ta yaşanan kesinti, piyasa oyuncularının arz sıkıntısı endişelerini körükleyerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca, ABD'li Chevron tarafından işletilen Kazakistan'ın en büyük petrol sahası Tengiz'de, petrol üretiminin planlı onarım çalışmaları nedeniyle yüzde 28 ila 30 oranında azaldığı bildirildi.

Petrol fiyatları çeşitli sahalarda üretimin durması nedeniyle yükselişini sürdürürken, yatırımcılar Rusya-Ukrayna savaşının kızışacağı endişesiyle temkinli davranıyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi, Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

Brent petrolde teknik olarak 76,55 doların direnç, 70,20 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Akaryakıt Altın Benzin Brent Petrol Dolar Petrol
Sıradaki Haber
ABD, İsrail'in aktivist Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmasını sonuçlandırmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
TİHEK'ten İBB'ye "ayrımcılık" cezası
11:27
Yayıncılık sektörüne ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı
11:33
Dünyada 160 milyondan fazla çocuk her gün okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor
11:24
BM'deki reform ihtiyacı Gazze'deki soykırımla bir kez daha ortaya çıktı
11:33
Biden, Kongre'den Helene ve Milton kasırgaları için acil ilave bütçe talep etti
11:34
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yok
Kültürel miras ulusal envanterinde yer alan "Lefke bezi" tescillendi
Kültürel miras ulusal envanterinde yer alan "Lefke bezi" tescillendi
FOTO FOKUS
TSK'nın göz bebeği "bordo bereliler" işte böyle eğitiliyor
TSK'nın göz bebeği "bordo bereliler" işte böyle eğitiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ