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Dünya
AA 19.11.2024 09:38

Katil İsrail saldırısında ağır yaralanan Lübnan Kadın Futbol Takımı oyuncusu yoğun bakımda

Katil İsrail ordusunun cumartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında başından yaralanan Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Selin Haydar'ın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

Katil İsrail saldırısında ağır yaralanan Lübnan Kadın Futbol Takımı oyuncusu yoğun bakımda

El Ahbar gazetesi, İsrail'in 16 Kasım'da Şiyah bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki kadın sporcunun Beyrut'taki Rum Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiğini yazdı.

Lübnan Futbol Federasyonu İcra Komitesi Üyesi Vail Şehib, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarımız Selin ile... Beyrut saldırılarından sonra güçlü ol şampiyon. Gücün hepimize ilham veriyor" ifadelerini kullandı.

El Cedid televizyonunun haberine göre Selin Haydar, başından başarılı bir ameliyat geçirdi ancak bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tutuluyor.

Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Selin Haydar, İsrail'in 16 Kasım Cumartesi günü Beyrut’un Şiyah bölgesine düzenlediği hava saldırısında başına isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralı olarak Hades bölgesindeki St. George Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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