Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.10.2024 05:23

Hizbullah, 20'den fazla İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, İsrail'in 'seçkin kuvvetlerinden' 20’den fazla askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Hizbullah, 20'den fazla İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu

Hizbullah, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıda İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait "askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığı" belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

ETİKETLER
Hizbullah Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Lübnan saldırılarında 9 sağlık personeli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:38
Bayburt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
03:06
İsrail'in Lübnan saldırılarında 9 sağlık personeli yaralandı
02:04
Diyarbakır'da kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev aldı: 11 yaralı
00:45
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda çok sayıda sağlık personeli yaralandı
00:20
Oruç Reis Gemisi bugün Somali yolcusu
00:37
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana'ya katıldı
FOTO FOKUS
Oruç Reis Gemisi bugün Somali yolcusu
Oruç Reis Gemisi bugün Somali yolcusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ