Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.10.2024 23:33

Suriye'de İran destekli gruplardan ABD üssüne roketlerle saldırı girişimi

Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Suriye'de İran destekli gruplardan ABD üssüne roketlerle saldırı girişimi
[Fotoğraf: Arşiv]

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Haşşam ve Murat köylerinde konuşlu İran destekli gruplar, akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırı girişiminde bulundu.

Üsteki hava savunma sistemleri, roketleri hedeflerine ulaşmadan imha etti.

ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deyrizor illerinde ABD ordusunun üsleri, sık sık roket ve kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

ETİKETLER
Suriye ABD İran
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 11'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:10
Katil İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 11'e çıktı
22:01
Hizbullah: İsrail ordusuna saldırılar düzenlendi, askerlerden ölen ve yaralanan var
21:59
Biden'dan İsrail'e tavsiye: İran'ın petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm
21:56
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
21:46
Husiler: ABD ve İngiltere Yemen'de bazı kentlere hava saldırısı düzenledi
21:12
Rodos'ta İsrailli turistler, Filistin'e destek eylemine katılanları tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana'ya katıldı
FOTO FOKUS
Birincilerin gözünden TEKNOFEST
Birincilerin gözünden TEKNOFEST
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ