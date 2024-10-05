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Dünya
AA 05.10.2024 00:44

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda çok sayıda sağlık personeli yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu çok sayıda sağlık personeli ve hemşire yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda çok sayıda sağlık personeli yaralandı
[Fotograf: AFP]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

Saldırı sonucunda çok sayıda sağlık personeli ve hemşirelerin yaralandığı aktarılan haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Marcayun Devlet Hastanesi hizmet dışı kalmıştı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

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