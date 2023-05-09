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Dünya
İHA 09.05.2023 11:58

Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü

Hindistan’da bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprüden nehir yatağına uçtu. Yaşanan olayda 22 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü

Hindistan’da bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi faciaya neden oldu.

Hindistan’ın Khargone bölgesinde yer alan Dogargon köyünde sabah saatlerinde bir otobüs sürücüsü köprüden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, köprüden nehir yatağına düştü.

Kazada 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sürücünün de bulunuyor.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza ile ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

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