Almanya'da geçen yıl aşırı sağ ve Yahudi karşıtı saldırılar yüzde 15 arttı

Aşırı sağ mağdur danışma merkezleri VBRG, 2022'de sağcı, ırkçı ve antisemitizm motivasyonlu şiddetin boyutlarına ilişkin bilançoları yayımladı.

VBRG Başkanı Robert Kusche, Berlin'de yaptığı açıklamada, geçen yıl yaklaşık 2093 aşırı sağcı ve Yahudi karşıtı saldırı kaydedildiğini, bunun da Almanya'da günde 5 kişinin aşırı sağcı saldırıya maruz kaldığı anlamına geldiğini belirtti.

Kusche, 2093 saldırıdan 2871 kişinin etkilendiğini, bunlardan 520'sinin çocuk olduğunu vurguladı.

Robert Kusche, ırkçı eylemler ve şiddetin, özellikle Almanya'nın doğusunda yaygın bir korku ve güvensizlik ortamı yarattığını, saldırıların bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını ifade etti.

Kusche, "Doğu Almanya'da mültecilere yönelik ırkçı eylemler, sığınma evlerine yönelik kundaklamalar ve birçok yerde antisemitizm ve ırkçılığın tahammül edilemez bir şekilde normalleşmesi, çok sayıda kişinin günlük hayatını zorlaştırıyor" dedi.

VBRG Başkanı, Almanya'da ırkçılıkla mücadelenin daha da güç kazanması için Adalet ve İçişleri Bakanlarını yeni düzenlemeler yapmaya çağırdı.

Berlin Ayrımcılıkla Mücadele Yasası Ombudsmanı Avukat Dr. Doris Liebscher de özellikle ırkçı motiflerin çoğu zaman soruşturma makamları ve mahkemeler tarafından fark edilmediği ya da dikkate alınmadığı eleştirisinde bulundu.

Liebscher, emniyet ve yargı alanında yeterli sayıda ırkçılıkla mücadele görevlisi bulunmadığını, bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Sınır Tanımayan Gençlik Derneği Başkanı Sultana Sediqi de "Çocuklara ve gençlere yönelik ırkçı saldırılar bir yıl içinde iki katına çıktı ve bu, ailelerin günlük yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahip. Aileler çoğu zaman kendilerini hukuk devleti kurumları tarafından terk edilmiş hissediyor." dedi.