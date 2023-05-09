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Dünya
AA 09.05.2023 11:27

Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek

Doğu Afrika'dan sonra Güney Afrika ülkeleri de isyancılarla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker gönderme kararı aldı.

Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek
[Fotograf: Reuters]

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) dün düzenlenen zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Afrika ülkeleri birliklerinin KDC'nin doğusunda barış için mücadele yürüteceği ifade edildi.

Açıklamada, tüm bölgesel aktörlerin çabalarının koordine edilebilmesi için SADC, Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) ve Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) ile ortak bir zirve yapılmasına Afrika Birliği'nin olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

Topluluğun güvenlik örgütünün başındaki isim olan Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, SADC'nin hem Doğu Afrika Topluluğu hem de diğer bölgesel güçlerle KDC hükümetini desteklemek için çalışacağını açıkladı.

SADC, aralarında Güney Afrika, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin olduğu 16 üyeden oluşuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Doğu Afrika Topluluğu, isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) ilerleyişi sonrası Goma ve çevresinde barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.

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