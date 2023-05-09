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Dünya
AA 09.05.2023 10:50

İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si aynı aileden olmak üzere 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarına bugün de devam etti.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 7'si kardeş olmak üzere toplam 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu kişilerin gözaltına alınma gerekçesine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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