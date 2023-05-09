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Dünya
AA 09.05.2023 10:39

İran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

İran, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve kadın ve çocukların da hayatını kaybettiği saldırılar karşısında uluslararası kuruluşların ve Batılı ülkelerin "sessizliğini ve eylemsizliğini" kınadı.

İran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Saldırılarda Filistin direniş hareketi İslami Cihad'ın liderlerinin yanı sıra kadın ve çocukların da hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kenani, Filistin direniş gruplarına ülkesi adına taziyelerini sundu.

Kenani, sorumlu uluslararası kuruluşların ve Batılı ülkelerin İsrail'in saldırılarına karşı sessizliğini ve eylemsizliğini kınayarak, İslam ülkelerinin İsrail'in saldırılarının durdurulması için etkili, caydırıcı ve koordineli şekilde acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şin-Bet (Şabak) tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

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