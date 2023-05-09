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Dünya
Reuters, TRT Haber 09.05.2023 10:16

Putin: Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü töreninde yaptığı konuşmada, "Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu." dedi.

Putin: Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu
[Fotograf: Reuters]

Putin, Zafer Günü dolayısıyla Moskova'daki Kızıl Meydan'da açıklamalarda bulundu.

Batılı elitlerin nefret ve "Rusofobi" tohumlarını attığını belirten Rus lider, barışçıl bir gelecek görmek istediklerini söyledi.

Sovyet askerlerinin anıtlarının yok edildiğini, bunun yerine Nazi kültürü yaratıldığını öne süren Putin, "Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nda oynadığı rolü hatırladıklarını vurguladı.

"Dünya, Rusya'ya karşı başlatılan savaşta bir dönüm noktasında" diyen Rusya Devlet Başkanı, zafer çağrısı yaptı.

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