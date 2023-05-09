ABD, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine desteğini yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kuzey Makedonya Başbakanı Dmitar Kovaçevski ve Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile Washington'da bir araya geldiğini belirtti.

Miller, açıklamasında, "Bakan Blinken ve Başbakan Kovaçevski, ABD'nin Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine verdiği güçlü desteği ve Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğinin ülke ve Batı Balkan bölgesi için önemine vurgu yaptı." ifadelerini kullandı.

Blinken'in Kuzey Makedonya'nın Batı Balkanlar bölgesindeki barış ve istikrarına katkısının önemine değindiğini vurgulayan Miller, görüşmede, ABD ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü işbirliği ve ikili ilişkilere vurgu yapıldığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de sosyal medya paylaşımında, "Müttefikimiz Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini ve enerji çeşitlendirme çalışmalarını desteklemek üzere bugün Kuzey Makedonya Başbakanı @DKovachevski'yi Washington'da ağırlamaktan mutluluk duydum." ifadelerine yer verdi.