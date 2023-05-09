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Dünya
AA 09.05.2023 10:19

Kanada'da şiddetle mücadele için eyaletlere 390 milyon dolar yatırım

Kanada’da hükümet, 2017’de ilan edilen Çetelere ve Silahlı Şiddete Karşı Harekete Geçme Girişimi (ITAAGGV) kapsamında gelecek 5 yıl içinde kullanılmak üzere eyaletlere 390 milyon dolar destek verecek.

Kanada'da şiddetle mücadele için eyaletlere 390 milyon dolar yatırım

Hükümetten yapılan açıklamada, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın silahlı suçlar ve çete şiddetinin durdurulmasına ilişkin programlara destek niteliğinde 390 milyon dolar yatırım yapacağı kaydedildi.

Bu yatırımın gelecek 5 yılı kapsayacağı belirtilen açıklamada, öncelikli amacın suç ve şiddetle mücadele kaynakları oluşturulması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ITAAGGV'nin “güvenli Kanada” inşası için önemli olduğu ve ancak tek başına hiçbir programın bu şiddetle mücadelede yeterli olmadığı vurgulandı. Ülke güvenliğinin önce sınır güvenliği ile başladığı aktarılan açıklamada, hükümetin yasa dışı silah ticaretini önlemek ve bu alanda ABD ile işbirliğini artırmak için yatırım yaptığının altı çizildi.

ITAAGGV fonları farklı şehirlerde çetelerle mücadeleye ve silahlı şiddeti önlemeye yönelik farklı projelerde kullanılıyor.

Kanada Kamu Güvenliği verilerine göre, ülkede silahla intihar olaylarında son yıllarda artış yaşanıyor.

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