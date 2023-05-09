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Dünya
AA 09.05.2023 11:49

Meksika nesli tükenme tehlikesi altındaki yunuslar için arama çalışmaları başlattı

Meksika'da yetkililer, en fazla nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz memelilerinden mutur cinsi yunusları arama çalışmaları başlatıldığını bildirdi.

Meksika nesli tükenme tehlikesi altındaki yunuslar için arama çalışmaları başlattı
[Fotograf: AP]

Meksika Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada ABD, Kanada ve Meksika'dan uzmanların, küçük ve zor bulunan yunusların yerini belirlemek için dürbün, yön verme cihazları ve akustik monitörler kullanacakları belirtildi.

Arama çalışmalarının, 10-27 Mayıs tarihlerinde, bu yunusların yaşadığı tek yer olan California Körfezi'nde yapılacağı kaydedildi.

Arama ekibinin, yalnızca 8 tane kaldığı değerlendirilen mutur cinsi yunusları bulmak için çevreci sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd'a ait bir gemi ve bir Meksika teknesiyle seyahat edeceği bildirildi.

Sea Shepherd, bölgede yasa dışı balıkçılığı önlemek için çalışmalar yapıyor. "Sıfır tolerans" sahası olarak bilinen bölgede balık avına izin verilmiyor ancak burada yasa dışı avlanan balıkçı tekneleri sık görülüyor.

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