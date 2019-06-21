Emniyet görevlisi Amar Singh, otobüsün, Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kullu kasabası yakınlarındaki virajlı dağlık bir yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazada 25 kişinin olay yerinde, 14 kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildiren Singh, yaralanan diğer 21 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Emniyet görevlisi Shalini Agnihotri de kazanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Otobüsün yuvarlandığı uçurumun yaklaşık 500 metre derinlikte olduğunu aktaran Agnihotri, dün, ölü sayısını 25 olarak açıklamış ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.

Yerel basın, 42 kişi kapasiteli otobüste 72 kişinin olduğu ve kaza sırasında bazı yolcuların otobüsün üstünde oturduğu bilgisini paylaştı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA