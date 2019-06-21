AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'deki Liderler Zirvesinin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, liderlerin, AB kurumlarının başına gelecek yeni isimleri belirleme konusunda uzlaşamadığını söyledi.

"(AB Komisyonu başkan adaylarından) Hiç biri çoğunluğun desteğini alamadı" diyen Tusk, kurumların yeni başkanlarının belirlenmesi için 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyeceklerini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise "Memnuniyetle ve zevkle söylemeliyim ki benim yerimi doldurmak kolay olmayacak gibi görünüyor" diyerek konuya espirili bir şekilde yaklaştı.

Özellikle AB Komisyonu başkanının belirlenmesi hususunda Almanya ile Fransa arasındaki görüş ayrılığı dikkati çekiyor.

Almanya, AB Komisyonu Başkanının seçilmesinde Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasi grupların liste başı adaylarını dikkate alan ''Spitzenkandidat'' sürecini benimsemeye devam ettiğini ancak bu konuda ortak bir çözüm bulunmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Paris yönetiminin ise Almanya'nın desteklediği Hıristiyan Demokratlar’ın adayı Manfred Weber’in AB Komisyonu başkanı olmasına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA