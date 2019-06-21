Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ilk gün oturumlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerde AB kurumlarına yapılacak görevlendirmelerin ele alındığını belirterek, yapılan istişarelerde AB Komisyonu Başkanlığı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki siyasi grupların liste başı adaylarının (Spitzenkandidat) hiç birinin çoğunluğun desteğini alamadığını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı olacak kişinin AB Konseyi tarafından önerildiğini ve Avrupa Parlamentosu’nun da onaylanması gerektiğine işaret eden Merkel, “Biz elbette parlamento ile ortak çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Bundan dolayı Avrupa Parlamentosu'nun temsilcileriyle ve meclis grubu başkanlarıyla istişarelerde bulunmak için AB Konseyi Başkanı Tusk’un görevlendirildiğini belirten Merkel, 30 Haziran’da da olağanüstü AB Liderler Zirvesi’nde AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarının tekrar bir araya geleceğini kaydetti.

AB Konseyi olarak AP ile kriz yaşanmasını istenmeklerini vurgulayan Merkel, “Bu, gelecek 5 yıllık çalışmada AB için iyi olmaz.” ifadesini kullandı.

AB Komisyonu başkanının belirlenmesinde Almanya ile Fransa arasında görüş ayrılığı yaşandığı belirtiliyor.

Almanya, AP'de Hristiyan Demokratların oluşturduğu Avrupa Halk Partisi'nin adayı Manfred Weber’in AB Komisyonu başkanı olmasını isterken Fransa'nın buna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA